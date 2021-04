KKR accueille un responsable des investisseurs pour la France

(NEWSManagers.com) - KKR a nommé Yacine Boumahrat, en tant que responsable des relations investisseurs pour la France, le Benelux et la Suisse francophone. Basé à Paris, il travaille avec Jérôme Nommé, partner et responsable des activités de KKR en France. En 2020, KKR a pris des participations dans des sociétés françaises comme Elsan, Devoteam, Mediawan et Etche. Depuis 2002, le groupe américain de capital-investissement a investi près de 12 milliards d'euros en France dans plusieurs secteurs d' activités.

Yacine Boumahrat est diplômé de l' Essec, a été reçu au barreau de Paris, est titulaire d' un DEA de droit économique et d' une Maîtrise de Droit des Affaires Internationales de l' Université Panthéon-Sorbonne. Avant de rejoindre KKR, Yacine Boumahrat était responsable des relations investisseurs France, Monaco et Benelux au sein de Goldman Sachs Asset Management (GSAM).

" Ce recrutement d' un collaborateur expérimenté démontre notre volonté de renforcer notre présence et nos activités en France" , commente Jérôme Nommé.