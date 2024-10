Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: accorde une facilité de crédit renouvelable à Powin information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Powin annonce avoir obtenu une facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars, principalement auprès de KKR, pour soutenir ses besoins en fonds de roulement et renforcer son innovation.



Ce financement permettra à Powin d'accélérer son expansion dans le secteur du stockage d'énergie, un marché en forte croissance, avec une capacité mondiale prévue de 100 GWh en 2024.



Jeff Waters, directeur général de Powin, a déclaré que ce partenariat renforcerait l'engagement de l'entreprise pour un avenir énergétique durable.



Le financement reflète la confiance des investisseurs, incluant Greenbelt Capital Partners, Trilantic et Energy Impact Partners.





