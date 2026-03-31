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KKR a l'intention de privatiser la société japonaise Taiyo Holdings par une offre publique d'achat de 3,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement mondiale KKR

KKR.N a déclaré mardi qu'une entité détenue par ses fonds d'investissement cherche à faire une offre publique d'achat pour toutes les actions du fabricant japonais de produits chimiques Taiyo Holdings 4626.T pour 528,56 milliards de yens (3,33 milliards de dollars).

KKR propose 4 750 yens par action Taiyo, soit une décote de 4,7 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

(1 $ = 158,9500 yens)

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

KKR & CO
91,220 USD NYSE +0,95%
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