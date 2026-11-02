KKO International - RESULTATS SEMESTRIELS 2026

KKO International présente aujourd'hui ses résultats consolidés au titre du premier semestre clos le 30 juin 2026, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 octobre 2026. Ces comptes n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.



UN SEMESTRE MARQUÉ PAR UN MARCHÉ DU CACAO DÉSÉQUILIBRÉ

Le premier semestre 2026 s'est déroulé dans un environnement sectoriel particulièrement contraint pour les transformateurs ivoiriens.



Entre novembre 2025 et fin février 2026, le prix bord champ réglementé est resté fixé à 2 800 FCFA/kg, un niveau record, alors que les cours mondiaux à Londres reculaient d'environ 6 000 £/t vers une fourchette de 3 500 à 4 400 £/t. Ce décalage n'a pas permis de répercuter le coût d'achat des fèves sur les prix de vente de la masse de cacao. Le prix bord champ a ensuite été ramené à 1 200 FCFA/kg en mars 2026.

Face à cette situation, qui a conduit de nombreux acteurs de la transformation à suspendre leur activité, SHOKKO a fait le choix, en accord avec ses clients européens, de réduire substantiellement ses volumes plutôt que d'arrêter son outil industriel. Cette décision a permis de préserver les relations commerciales et la continuité opérationnelle de l'usine.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4,1 M€, contre 9,5 M€ au premier semestre 2025, soit un retrait de 57 %. Il reflète principalement la baisse des volumes transformés par SHOKKO.