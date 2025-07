KKO INTERNATIONAL lance sa gamme premium "Tree to Bar" 100% traçable et à forte valeur ajoutée

KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) annonce le lancement de sa gamme premium "Tree to Bar", première concrétisation de sa stratégie de montée en gamme et de diversification, pour plus de création de valeur. Comme annoncé lors de son webinaire , KKO International propose avec sa gamme "Tree to Bar", une approche intégrée unique qui s’étend de la culture responsable des fèves jusqu’à leur transformation en masse de cacao, destinée à la fabrication de chocolats haut de gamme et offrant une plus forte marge.



Un positionnement haut de gamme, catalyseur de croissance



Fruit d’un travail de structuration de la filière et d’investissements dans la transformation locale, la gamme « Tree to Bar » s’inscrit dans une logique de valorisation de la production agricole de KKO International. Chaque masse produite est issue des fèves cultivées sur la plantation du Groupe, selon un modèle agroforestier durable, respectueux des sols, de la biodiversité et des communautés locales. Ces fèves sont ensuite transformées localement dans l’usine de KKO International (6 000 m2) et la masse produite, offrant une parfaite traçabilité, est revendue pour la fabrication de chocolats.