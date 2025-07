KKO INTERNATIONAL : Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale

Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale

Renforcement de la gouvernance



Paris, le 1er juillet 2025 à 8h00 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte des actionnaires ce jeudi 26 juin 2025 à 11 heures, sous la présidence de M. Jacques-Antoine de Geffrier.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, les actionnaires présents et représentés totalisaient 88.530.498 actions et 88.530.498 droits de vote, soit un quorum de 55,35 %. Toutes les résolutions proposées ont été adoptées à la quasi unanimité par l’Assemblée Générale.



Nomination de Delphine Darmon en tant qu’administratrice indépendante



Les actionnaires ont notamment approuvé la nomination de Mme Delphine Darmon en tant qu’administratrice indépendante de KKO International pour une période de six ans.

Delphine Darmon est une dirigeante internationale expérimentée, spécialiste de la transformation responsable d’entreprises.

Elle a occupé divers postes de Direction Générale, notamment en tant que Directrice de la Stratégie de la Fnac et Directrice Générale Adjointe de Franprix. Elle a également été chef d’entreprise dans le secteur de la boisson.

Aujourd’hui, Delphine accompagne la transformation ESG de groupes corporates, est membre du Conseil d'administration d’entreprises à impact et animatrice du podcast « Demain N’attend Pas ».

Elle est diplômée de l'ESSEC Business School et de la London School of Economics.