Kite Realty recule après avoir annoncé une émission d'obligations échangeables d'une valeur de 300 millions de dollars

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29 juin - ** Les actions d' KRG.N , la société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les centres commerciaux Kite Realty, ont reculé de 1% à 28,93 dollars, sur un faible volume d'échanges, en début de séance lundi, alors que la société cherche à lever des fonds pour rembourser sa dette

** Le titre risque de mettre fin à une série de cinq jours de hausse consécutifs; environ 133.000 actions ont été échangées jusqu’à présent, contre une moyenne mobile sur 10 jours d’environ 2,7 millions, selon les données de LSEG ** KRG, société basée à Indianapolis, dans l’Indiana, a annoncé lundi matin une émission privée de 300 millions de dollars d’obligations échangeables à échéance 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser le principal de 300 millions de dollars de ses obligations de premier rang à 4,00% échéant en 2026, à l’échéance ou avant celle-ci

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour conclure des opérations de “capped call” et consacrer jusqu’à 30 millions de dollars au rachat de ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs détenant les obligations échangeables

** KRG affiche une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars

** L’action affiche désormais une hausse d’environ 21% depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 17% pour le sous-indice S&P 400 Retail REITs .SPMDCRERS

** Sur 12 analystes, 4 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 8 la note “conserver”; objectif de cours médian: 28,50 dollars