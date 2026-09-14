Kioxia envisagerait de lever 10 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations tirées d'un article)

Le fabricant japonais de puces Kioxia Holdings 285A.T envisage de lever au moins 10 milliards de dollars en émettant des certificats de dépôt américains (ADR) , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Kioxia serait en pourparlers avec des prêteurs, notamment Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan

JPM.N , au sujet d'une offre qui pourrait avoir lieu l'année prochaine, précise l'article.

La société basée à Tokyo cherche à accroître sa liquidité aux États-Unis grâce à cette cotation, après avoir racheté pour plusieurs milliards de dollars d’actions au Japon, ajoute l’article.

La vente d’ADR pourrait également permettre à Kioxia d’intégrer un indice boursier dédié aux semi-conducteurs, selon le rapport.

Les réflexions concernant la vente d’ADR en sont encore au stade préliminaire et certains détails, tels que le volume de la vente d’actions et la liste des banques participantes, sont susceptibles d’évoluer, précise l’article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

Kioxia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d’ouverture habituelles. Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan n’ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le fabricant japonais de puces électroniques avait déclaré en mai qu’il se préparait à coter des ADR afin d’ élargir sa base d’investisseurs.

Les entreprises technologiques et les fabricants de semi-conducteurs asiatiques cherchent à élargir leur base d’investisseurs aux États-Unis, alors même que les actions du secteur de l’IA ont récemment chuté après que les directeurs généraux des principaux laboratoires d’IA ont appelé à freiner le développement de cette technologie en raison de préoccupations liées à la sécurité.