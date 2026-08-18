Kingspan dans le vert sur des propos de broker

(Zonebourse.com) - Kingspan Group gagne 1,5% à 101,5 EUR à Dublin, dans le sillage de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction, avec un objectif de cours relevé de 95 à 120 EUR.
"Après une période de trois ans où la croissance moyenne de l'EBITA de Kingspan n'était que de 5%, nous voyons maintenant une accélération enthousiasmante, avec une croissance de l'EBITA de 18% par an au cours des trois prochaines années", affirme le broker allemand.
Berenberg voit la croissance la plus significative provenir de la division Advnsys, mais reste également optimiste quant au profil de croissance de l'activité d'enveloppe isolante du bâtiment, pour laquelle il prévoit un nouvel élan positif à moyen terme.
"Nous pensons que les résultats au titre du 2e trimestre et l'annonce de l'acquisition de BMC Manufacturing ont rétabli Kingspan comme la proposition de croissance phare, au moins pour les toutes prochaines années", conclut-il dans le résumé de sa note.
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