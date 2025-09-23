Kingfisher relève ses prévisions annuelles, le titre bondit
Lors de son premier semestre décalé, clos fin juillet, le distributeur a vu son chiffre d'affaires progresser de 0,8% à 6,81 milliards de livres, dont une croissance de 1,3% à périmètre comparable sur un an, à la faveur de la bonne tenue de ses ventes de produits de base mais aussi d'équipements les plus chers, la météo favorable ayant par ailleurs porté les ventes de produits saisonniers.
Le groupe, qui possède également les magasins B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, indique que son bénéfice opérationnel a augmenté de 2,1% à 383 millions de livres.
Dans ce contexte, le détaillant a relevé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026, prévoyant désormais un bénéfice imposable dans le haut de la fourchette précédemment communiquée, allant de 480 à 540 millions de livres pour un flux de trésorerie disponible (FCF) maintenant attendu entre 480 et 520 millions de livres, à comparer avec 420/480 millions envisagés jusqu'ici.
A la Bourse de Londres, l'action Kingfisher bondissait de plus de 15% suite à ces annonces, signant la meilleure performance de l'indice FTSE qui avance lui-même de 0,1%.
Ce rebond intervient après que la valeur a perdu plus de 30% depuis la présentation, fin mai, de ses chiffres de premier trimestre, sur fond de morosité de la conjoncture économique en Grande-Bretagne.
'Nous estimons que Kingfisher a renforcé son offre digitale et professionnelle au Royaume-Uni, un modèle qu'il pourrait désormais chercher à décliner sur d'autres marchés', commentent aujourd'hui les analystes de RBC.
'Les tendances du bricolage devraient rester assez solides, portées par des consommateurs soucieux d'économiser tout en améliorant leur habitat', ajoute le courtier canadien.
Autre nouvelle favorable, Kingfisher a annoncé qu'il allait accélérer ses rachats d'actions avec l'intention de finaliser son programme d'acquisition de titres en cours d'ici à la fin mars .
