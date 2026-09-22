Kingfisher entouré après son relèvement d'objectifs annuels

Kingfisher bondit de 8,7% à 332 GBX en début de séance à Londres, dans le sillage d'une publication semestrielle de bonne facture, permettant à la chaîne de rénovation résidentielle de relever ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026-2027.

Le premier distributeur européen d'articles de bricolage, exploitant des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que Castorama et Brico Dépôt en France, a vu son BPA croître de 16,1%, à 17,8 GBX, soutenu par la croissance du bénéfice et les rachats d'actions.

Son bénéfice ajusté avant impôts a progressé de 9,9%, à 404 MGBP, soutenu par une amélioration de 70 points de base de la marge brute, une maîtrise rigoureuse des coûts et un remboursement exceptionnel de 14 MGBP au titre des taxes foncières sur les locaux commerciaux.

À 7,11 MdsGBP, ses ventes totales ont progressé de 1,6% en monnaies locales, dont des ventes sous-jacentes à périmètre comparable en hausse de 0,3%, soutenues par une augmentation du nombre de transactions clients. Screwfix s'est particulièrement distingué, avec une croissance à périmètre comparable de 5,6%.

"L'activité s'est nettement améliorée au cours du 2e trimestre, la croissance à données comparables étant passée de -0,9% au 1er trimestre à 1,0% au 2e trimestre", fait valoir Panmure Liberum dans une réaction à cette publication.

La banque d'investissement britannique note en particulier une amélioration chez B&Q, dont l'évolution des ventes à données comparables est passée de -4,1% à -1,8%, tandis que Screwfix a accéléré de 4,1% à 7,1%. Castorama France a renoué avec la croissance, tandis que Brico Dépôt France est resté le point faible.

"Nous avons réalisé une solide performance au 1er semestre, grâce à des gains de parts de marché et à une dynamique toujours soutenue auprès des professionnels, dans l'e-commerce, sur les places de marché et dans les achats à l'échelle du groupe", résume le directeur général de Kingfisher, Thierry Garnier.

Des objectifs relevés pour l'exercice en cours

"Même si l'environnement de consommation reste contrasté, la régularité de nos performances, nos avancées stratégiques et les opportunités qui se présentent nous donnent confiance pour relever nos objectifs", ajoute le dirigeant.

Ainsi, pour l'exercice 2026-2027, Kingfisher vise désormais un bénéfice avant impôts ajusté entre 595 et 635 MGBP, contre une précédente fourchette de 565 à 625 MGBP et un consensus établi à 582 MGBP. Le groupe prévoit également un flux de trésorerie disponible entre 480 et 520 MGBP, contre 450 à 510 MGBP auparavant.

"Avec un bénéfice avant impôts (PBT) de 404 MGBP déjà réalisé au 1er semestre, le consensus annuel de 582 MGBP suppose un PBT de seulement 178 MGBP au 2e semestre, soit une baisse d'environ 7% sur un an", souligne Panmure Liberum.

La banque d'investissement ajoute que le bas de la fourchette des prévisions correspond à un PBT de 191 MGBP au 2e semestre, globalement stable sur un an, tandis que le milieu de la fourchette implique un PBT de 211 MGBP, soit une progression d'environ 10%.

En matière de redistribution aux actionnaires, Kingfisher annonce un acompte sur dividende stable à 3,8 GBX par action. En outre, son programme de rachat d'actions de 300 MGBP se poursuit : le groupe a déjà racheté 125 MGBP d'actions et prévoit de lancer cette semaine une 3e tranche d'un montant de 50 MGBP.