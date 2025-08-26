Kingfisher: dans le bas du FTSE 100, Deutsche Bank passe à la vente
26/08/2025
Le titre Kingfisher accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100 mardi matin à la Bourse de Londres, Deutsche Bank ayant abaissé son conseil sur le distributeur britannique spécialisé dans le bricolage de 'conserver' à 'vendre'.
Le broker, qui réduit par ailleurs son objectif de cours de 320 à 280 pence, estime dans une note sectorielle que la période favorable pour les consommateurs britanniques est désormais passée et anticipe un ralentissement à venir de leurs dépenses sous l'effet de la peur du chômage et de la décélération de la croissance de leurs salaires.
Même si les ménages ont un peu plus d'argent en théorie, ils ne le dépensent pas forcément et préfèrent épargner, ce qui réduit la consommation 'non essentielle qui devrait fortement ralentir selon les calculs de DB, qui dit prévoir une croissance de 3% au second semestre, contre +7% au premier semestre.
Si les ventes au détail ont récemment bénéficié d'une météo favorable, cela a beaucoup varié selon les catégories de produits, poursuit le broker, qui note que son indice de la peur ('fear index') suggère que l'inquiétude des consommateurs s'accroît encore.
Vers 11h00 (heure de Londres), Kingfisher perd 4,5% tandis que le FTSE 100 recule de 0,6%. Le titre perd maintenant plus de 8% depuis le début de l'année.
