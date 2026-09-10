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Kinetik en hausse après la publication d'un article indiquant que l'exploitant de gazoducs envisagerait une cession
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 14:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action de l'opérateur de pipelines Kinetik Holdings KNTK.N progresse de 2,3 % à 56,89 dollars en pré-ouverture

** KNTK en est aux premières étapes de l’étude d’une éventuelle cession de la société, a rapporté mercredi Reuters, citant trois sources proches du dossier

** Kinetik travaille avec des conseillers sur ce dossier et aucun accord n’est garanti, ajoute l’article

** La société d’investissement Blackstone BX.N détient environ 48 % de Kinetik, tandis que l’investisseur dans les infrastructures I Squared Capital en détient environ 19 %

** Kinetik et Blackstone ont refusé de commenter. I Squared n'a pas répondu à une demande de commentaire

** L'action KNTK a progressé de 51 % depuis le début de l'année

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