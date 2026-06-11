 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kinepolis se renforce aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 08:15

L'exploitant de cinémas a conclu un accord avec Harbor Lights Entertainment afin d'acquérir Showcase Cinemas aux Etats-Unis. L'opération porte sur 13 cinémas (7 dans le Massachusetts, 4 à New York, 1 dans l'Ohio et 1 à Rhode Island). La transaction comprend également la propriété de six autres salles, les autres étant exploitées sous contrat de location.

Avec cet accord, la société belge ajoutera 164 écrans à son portefeuille, soit 17 794 places. Les 13 cinémas Showcase ont accueilli environ 4 millions de spectateurs en 2025 et ont généré des revenus de plus de 90 millions de dollars.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, a déclaré : "cette acquisition nous permet de renforcer notre position sur le marché américain, du Michigan à la côte Est, grâce à un actif et une équipe qui nous permettront de mettre en oeuvre le modèle opérationnel et la stratégie d'entreprise de Kinepolis, améliorant ainsi l'expérience des cinéphiles sur ces marchés. De plus, cette acquisition nous confère une position immobilière de valeur, avec des opportunités futures de réaménagement et d'optimisation à l'étude".

L'opération représente une valeur d'entreprise de 30 millions de dollars, couverte par la valeur substantielle de l'immobilier des cinémas Showcase américains détenus.

Valeurs associées

KINEPOLIS GROUP
32,8500 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes déplacées attendent pour recevoir de l'aide, dans un camp de réfugiés à Gedaref, au Soudan, le 6 février 2026 ( AFP / STR )
    Baisse du nombre de déplacés de force dans le monde, à près de 118 millions, selon l'ONU
    information fournie par AFP 11.06.2026 08:30 

    Le monde comptait 117,8 millions de personnes déplacées de force par la guerre ou d'autres formes de violences fin 2025, un chiffre en baisse pour la première fois depuis une décennie, a indiqué jeudi le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR). "Fin 2025, le nombre ... Lire la suite

  • ( AFP / ALEJANDRO PAGNI )
    S&P relève la note de la dette argentine à B-
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.06.2026 08:30 

    L'agence de notation Standard & Poor's a relevé mercredi d'un cran la note de la dette souveraine de l'Argentine, de CCC+ à B-, saluant la "réduction des vulnérabilités économiques et l'amélioration progressive de la liquidité externe" du pays sud-américain.

  • CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.06.2026 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Satellites: Thales Alenia Space remporte deux contrats avec l'ESA et la Commission européenne
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.06.2026 08:10 

    Thales Alenia Space a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats, l'un auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites nouvelle génération dédiés à l'observation de la Terre, l'autre auprès de la Commission européenne pour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,58 -1,49%
Or
4 086,8 +0,29%
SOITEC
125,35 0,00%
CAC 40
8 161,83 0,00%
2CRSI
49 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank