Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises se maintient en juin-BCE

PHOTO D'ARCHIVE : Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne
La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro est restée stable en juin, montrent les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4% sur un an en juin, après le même chiffre en mai.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3% en juin, après 3,1% le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a accéléré à 3,3% en juin, après 3,2% en mai et en ligne avec le consensus Reuters (3,3%).
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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