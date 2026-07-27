Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises se maintient en juin-BCE

PHOTO D'ARCHIVE : Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne

‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro est restée stable ​en juin, montrent les données ​publiées lundi par ⁠la Banque centrale européenne (BCE).

Le ‌crédit aux entreprises non-financières a progressé de ​4% ‌sur un an en ⁠juin, après le même chiffre en mai.

Les prêts ⁠aux ménages ‌ont quant à eux ⁠augmenté de 3% ‌en juin, après ⁠3,1% le mois précédent.

La ⁠croissance de ‌la masse monétaire en ​zone euro, ‌qui peut influer sur la croissance économique, ​a accéléré à 3,3% en ⁠juin, après 3,2% en mai et en ligne avec le consensus Reuters (3,3%).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)