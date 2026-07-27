Singapour durcit de nouveau sa politique monétaire

Singapour a de nouveau durci sa politique monétaire lundi alors que les retombées du conflit entre les États-Unis et l'Iran maintiennent la volatilité des prix de l'énergie et entretiennent des risques d'inflation élevés.

Des dollars singapouriens (illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé qu'elle allait accroître le rythme d'appréciation de la valeur du dollar local pondérée par les échanges commerciaux.

La MAS avait resserré sa politique monétaire pour la dernière fois en avril, une première depuis 2022.

Contrairement à de nombreuses banques centrales, la MAS gère l'inflation en ajustant le dollar de Singapour par rapport à un panier de devises de ses principaux partenaires commerciaux, dans une fourchette non divulguée, plutôt qu'en fixant les taux d'intérêt.

Un dollar de Singapour fort atténue les effets de la hausse des coûts d'importation.

Comme la cité-État importe la majeure partie de ces besoins, la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et de l'énergie fait directement grimper le coût de la vie dans la cité-Etat.

"Le coût des importations à Singapour devrait augmenter au cours des prochains trimestres", a prévenu la MAS, ajoutant que l'inflation sous-jacente "devrait s'accélérer en juillet et rester élevée jusqu'au début de l'année prochaine".

L'autorité monétaire a également estimé que "l'inflation pourrait s'accélérer plus fortement que prévu si les prix de l'énergie connaissaient une nouvelle flambée", dans la mesure où "les réserves de carburant ont été considérablement réduites et où de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient pourraient entraîner une forte hausse des prix du pétrole".