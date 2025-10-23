Kinder Morgan réitère ses perspectives pour l'année 2025

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Kinder Morgan s'élève à 4,15 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3,70 milliards de dollars enregistrés un an auparavant à la même période. En outre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 1,991 milliard de dollars, en progression de 6% sur un an. Porté par l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Kinder Morgan s'est élevé à 628 millions de dollars, contre 625 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Sur cette période, l'entreprise d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord indique que son bénéfice par action s'est élevé à 0,28 dollar, stable par rapport au troisième trimestre 2024. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,29 dollar, en hausse de 16% sur un an.

"Nous sommes résolument entrés dans une ère où les Etats-Unis occupent une position dominante sur le marché mondial de l'énergie. Les Etats-Unis continuent de dominer le marché mondial de la production de gaz naturel et des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL)", a déclaré Richard D. Kinder, président exécutif de Kinder Morgan, au sujet des résultats trimestriels.

Suite à cette publication trimestrielle, la société a maintenu ses prévisions pour l'année 2025. Le bénéfice net est toujours attendu à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2024.

Le BPA ajusté devrait atteindre 1,27 dollar, en hausse de 10% par rapport à 2024.

Elle vise également un Ebitda ajusté de 8,3 milliards de dollars pour 2025, en hausse de 4% par rapport à 2024.

