Kinder Morgan prévoit un bénéfice plus élevé pour 2026 en raison d'une forte demande de gaz naturel

L'opérateur de gazoducs Kinder Morgan

KMI.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à une croissance du bénéfice en 2026 par rapport aux prévisions de 2025, en raison d'une forte demande de gaz naturel.

Les actions de la société étaient en hausse de 1 % à 27,57 $ dans les échanges après bourse.

Une augmentation des exportations de GNL et une hausse de la consommation d'énergie des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie ont fait grimper la demande de gaz naturel.

Kinder Morgan a conclu des contrats à long terme pour acheminer 8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz naturel vers des installations de GNL et prévoit d'acheminer 12 bcfd d'ici 2028.

La société basée à Houston, au Texas, prévoit un bénéfice ajusté de 1,37 $ par action pour 2026, soit environ 8 % de plus que ses prévisions pour 2025. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche un bénéfice de 1,38 $ par action en 2026, selon les données compilées par LSEG.

Kinder Morgan, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, exploite environ 79 000 miles de pipelines.

"Nous prévoyons un dividende annualisé de 1,19 $ pour 2026, ce qui marque la neuvième année consécutive d'augmentation du dividende", a déclaré la directrice générale Kim Dang.

La société a également déclaré qu'elle prévoyait d'investir environ 3,4 milliards de dollars en dépenses d'investissement discrétionnaires, y compris des projets d'expansion et des contributions à des coentreprises, contre une prévision de 2,3 milliards de dollars pour 2025.