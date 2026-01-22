Kinder Morgan dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels et reste optimiste quant à la demande de gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la conférence téléphonique tout au long) par Katha Kalia

L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a déclaré mercredi qu'il restait optimiste sur la demande de gaz naturel à long terme aux Etats-Unis, citant la hausse de la consommation d'électricité des centres de données, et a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre.

La société a été aidée par l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs au cours du trimestre.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire telles que Kinder Morgan bénéficient d'une forte production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, d'exportations record de gaz naturel liquéfié et d'une demande croissante d' électricité de la part des infrastructures d'intelligence artificielle.

Les actions ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 28,99 dollars lors des échanges prolongés.

La croissance a été stimulée par de nouveaux projets d'expansion du gaz naturel, des contributions de l' acquisition d'un système de collecte et de traitement du gaz naturel d'Outrigger Energy et une forte demande de services connexes, a déclaré le directeur financier David Michels lors d'un appel téléphonique.

Kinder Morgan a déclaré avoir transporté environ 48,4 trillions d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 44,5 trillions de Btu par jour un an plus tôt.

La société, qui transporte environ 40 % de la production de gaz naturel des États-Unis, a déclaré que son carnet de commandes total était passé de 9,3 milliards de dollars au trimestre précédent à 10 milliards de dollars.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, mettant fin à une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre.

Kinder Morgan prévoit également de commencer son projet de conversion du gazoduc Hiland Express d'ici la fin du premier trimestre de cette année.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation des analystes de 37 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, ses volumes de livraison totaux, qui comprennent également des produits raffinés tels que le kérosène et le carburant diesel, ont chuté à 2 035 000 barils par jour au cours du trimestre, contre 2 105 000 bpj il y a un an.