Kimmeridge va nommer Scott Sheffield au conseil d'administration de Coterra Energy, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources, ajout de la déclaration de Kimmeridge et d'un contenu supplémentaire dans l'ensemble du document) par David French et Pranav Mathur

La société d'investissement Kimmeridge prévoit de nommer l'ancien directeur général de Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, au conseil d'administration de Coterra Energy

CTRA.N , a déclaré une source familière du dossier.

Kimmeridge, l'un des investisseurs activistes les plus connus dans le secteur du pétrole et du gaz, devrait proposer un total de cinq candidats aux postes d'administrateurs, dont Sheffield, lors de la prochaine assemblée des actionnaires de Coterra, a ajouté la source.

Cette initiative est le dernier effort en date de Kimmeridge pour accroître la pression sur le producteur américain de pétrole et de gaz, ayant appelé en novembre à une refonte de sa direction et de sa stratégie pour remédier à la faible performance des actions depuis la fusion de Cabot Oil & Gas et de Cimarex Energy en 2021, qui a donné naissance à Coterra.

Ceci intervient également alors que Coterra est en pourparlers préliminaires en vue d'une éventuelle fusion

avec son homologue Devon Energy DVN.N , ce qui pourrait donner naissance à l'un des plus grands exploitants indépendants de schistes aux États-Unis.

Dans un communiqué, Kimmeridge a confirmé qu'elle réunissait une liste de candidats au poste d'administrateur, dans le but de renforcer la gouvernance de l'entreprise. Elle a fait valoir que cela était essentiel, compte tenu de l'intérêt potentiel que d'autres entreprises portaient à Coterra et à ses actifs.

"Étant donné la réticence du conseil d'administration à procéder à un examen stratégique formel, comme nous l'avions recommandé, ces nominations visent à garantir que toutes les options de maximisation de la valeur sont pleinement prises en compte", a ajouté la déclaration.

Kimmeridge a toutefois refusé de commenter le nombre et l'identité des membres potentiels du conseil d'administration. Coterra Energy n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Sheffield a fondé Pioneer, un producteur d'énergie axé sur le bassin permien du Texas, qui a accepté en 2023 un rachat d'environ 60 milliards de dollars par Exxon Mobil XOM.N .

Selon l'accord initial, M. Sheffield devait rejoindre le conseil d'administration d'Exxon, mais cette décision a été contestée par la Federal Trade Commission, qui a accusé M. Sheffield d'être de connivence avec le cartel de l'OPEP en ce qui concerne les prix du pétrole.

En fin de compte, l'autorité de régulation a approuvé l'acquisition en mai 2024, à condition que Sheffield ne rejoigne pas le conseil d'administration. Bien que la FTC ait annulé l'interdiction en juillet de l'année dernière, Sheffield n'est jamais devenu membre du conseil d'administration d'Exxon.

Le Wall Street Journal avait précédemment fait état du projet de Kimmeridge de nommer cinq administrateurs, dont Sheffield, au sein de Coterra.