Kimmeridge appelle à un remaniement de Coterra et estime que la fusion de 2021 est un échec

L'investisseur activiste Kimmeridge a appelé mardi à une refonte de la direction et de la stratégie de Coterra Energy CTRA.N , estimant que la fusion en 2021 de Cabot Oil & Gas et de Cimarex Energy pour former la société n'a pas réussi à créer de la valeur et l'a laissée se négocier avec une décote par rapport à ses homologues.

Dans une lettre ouverte, la société d'investissement privée a exhorté le conseil d'administration à nommer un président indépendant et non exécutif et à recentrer les opérations sur ses actifs riches en pétrole du bassin du Delaware, affirmant que le mélange actuel de propriétés pétrolières et gazières de la société a créé de l'inefficacité et érodé les rendements.

"L'histoire de Coterra a été entachée par un conseil d'administration qui n'a pas voulu reconnaître ses propres erreurs", a déclaré Mark Viviano, associé gérant de Kimmeridge, dans la lettre.

La société d'investissement souhaite que Coterra cède ses actifs dans les bassins de Marcellus et d'Anadarko pour devenir un pur producteur du Permien, arguant qu'une entreprise rationalisée simplifierait les opérations et débloquerait une réévaluation de la valeur.

Kimmeridge a déclaré détenir une "participation significative" dans la sociétépétrolière et gazière, sans en divulguer le détail exact. Coterra n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de Coterra ont baissé de 1,1 % dans les transactions de pré-marché. Elles ont chuté de 4,5 % cette année, contre une hausse de 2,8 % pour l'indice énergétique S&P 500 .SPNY .

La fusion de 17 milliards de dollars entre Cabot Oil & Gas et Cimarex Energy en 2021 pour former Coterra a été considérée comme une "surprise", car elle réunissait les positions de Cabot dans les schistes de Marcellus, riches en gaz, dans le nord-est des États-Unis, et les acres riches en pétrole de Cimarex dans l'ouest du Texas.

Lundi, Coterra n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, la baisse des prix du pétrole ayant compensé une augmentation de la production.