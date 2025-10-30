Kimco Realty revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à une forte demande de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimco Realty KIM.N a relevé jeudi ses prévisions de fonds d'exploitation annuels, grâce à la résistance de la demande pour ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie, soutenus par des locataires proposant des produits de première nécessité.

La société s'attend maintenant à ce que son FFO annuel - un indicateur clé des fonds d'investissement immobilier (REIT) - se situe entre 1,75 et 1,76 $ par action, par rapport à un objectif précédent de 1,73 et 1,75 $.

Les sociétés de placement immobilier, y compris Kimco Realty, ont continué à bénéficier d'une demande de location régulière de la part des détaillants de première nécessité, les consommateurs en proie à l'inflation continuant à donner la priorité aux dépenses essentielles telles que l'épicerie.

L'offre limitée de nouveaux espaces commerciaux a également permis aux sociétés immobilières commerciales telles que Kimco de profiter de l'augmentation des prix de location, sans freiner la demande.

Reflétant des tendances similaires, son homologue Regency Centers REG.O a relevé mardi ses prévisions de FFO pour l'année entière, citant la résistance de la demande des locataires malgré les incertitudes macroéconomiques.

Kimco prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 77 et 79 cents, contre 74 à 76 cents prévus précédemment.

La société a enregistré des fonds d'exploitation de 44 cents par action pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux estimations des analystes (43 cents par action).

Elle a gagné 19 cents par action au cours du trimestre rapporté, dépassant les attentes de 17 cents.