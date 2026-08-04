Kimberly-Clark revoit à la baisse ses prévisions annuelles, les plaintes concernant la qualité de ses produits en Chine ayant pesé sur les ventes de couches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre est inférieur aux prévisions

* Le bénéfice progresse grâce aux remboursements de droits de douane et aux gains de change

* Les prévisions pour 2026 tablent désormais sur une pression liée au prix du pétrole de près de 150 millions de dollars

(Ajout des commentaires de la direction au paragraphe 5 et de ceux des analystes au paragraphe 10; mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt et Alexander Marrow

Kimberly-Clark KMB.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels et a déclaré que les fausses allégations concernant la qualité de ses couches en Chine continueraient de poser problème après avoir pesé sur les ventes du deuxième trimestre.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex, dont l’action a connu une forte volatilité en début de séance, s’est appuyé sur des tests indépendants réalisés par un organisme tiers agréé par le gouvernement pour réfuter les allégations relayées sur les réseaux sociaux chinois selon lesquelles ses couches Huggies contenaient du formamide.

Les médias chinois avaient rapporté en juin, juste avant l’important festival du shopping "618", que les couches Huggies ainsi que deux marques chinoises, Babycare et Bibabebe, avaient été testées positives à cette substance toxique susceptible d’irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires en cas d’inhalation.

L’autorité chinoise de régulation des marchés a ouvert une enquête , sans citer aucune entreprise ni marque, mais n’a pas fourni de mise à jour sur l’état d’avancement de celle-ci.

"Même si nous sommes prudemment optimistes dans certains domaines, je pense que ces incidents se produisent de plus en plus fréquemment, et les consommateurs sont assez avisés et de plus en plus informés", a déclaré le directeur général Mike Hsu. "Nous sommes également conscients qu’il faudra un peu de temps pour régler cette situation."

Kimberly-Clark, qui est en passe de finaliser d’ici la fin de l’année l’acquisition de Kenvue KVUE.N , d'un montant d’environ 40 milliards de dollars, s’attend désormais à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires en 2026 soit inférieure d’environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée de ses catégories et marchés — contre une prévision antérieure tablant sur une croissance en ligne avec celle du marché. Ces catégories ont progressé d’environ 2 % au cours de l’année écoulée.

La société table désormais sur une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté à un taux à un chiffre élevé à taux de change constant, en recul par rapport à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance à deux chiffres. Ces perspectives intègrent un impact négatif d’environ 150 millions de dollars lié à la hausse des prix du pétrole, ce qui se situe dans la fourchette basse de celle qu’elle avait définie en avril.

Russ Torres, directeur des opérations de Kimberly-Clark, a qualifié les perturbations en Chine d’"impact externe ponctuel", qui devrait réduire la croissance organique de son segment "Soins personnels internationaux" de trois à quatre points de pourcentage et freiner la croissance du résultat d’exploitation de 10 à 12 points de pourcentage cette année, alors que l’entreprise investit "massivement" pour défendre sa franchise.

Le revers subi en Chine a éclipsé les progrès plus généraux réalisés par Kimberly-Clark dans ses efforts de réduction des coûts et de transformation, ajoutant un défi supplémentaire à l’entreprise qui, à l’instar de ses concurrents, peine à répondre aux besoins de consommateurs aux moyens financiers limités.

"Un problème de réputation prolongé pourrait retarder la reconquête de parts de marché, même après la clôture de l’enquête par les autorités de régulation", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Le mois dernier, Kimberly-Clark a finalisé la cession de 51 % de son activité internationale de papier hygiénique à Suzano SUZB3.SA , créant ainsi la coentreprise Arbex , d’une valeur de 3,4 milliards de dollars, destinée à concurrencer ses rivaux Procter & Gamble PG.N et Essity.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 0,6 % pour s’établir à 4,19 milliards de dollars au cours du trimestre, un résultat inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,22 milliards de dollars, tandis que le résultat d’exploitation ajusté a augmenté de 6,2 % pour atteindre 757 millions de dollars, grâce notamment à des remboursements de droits de douane d’environ 45 millions de dollars.