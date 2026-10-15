Kimberly-Clark publie des résultats préliminaires supérieurs aux prévisions ; la Chine donne son feu vert concernant les allégations relatives au formamide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions au paragraphe 2 et à la puce n° 4; commentaire des analystes à la puce n° 5)

Kimberly-Clark KMB.O a annoncé jeudi des chiffres d'affaires et un bénéfice préliminaires pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une demande soutenueet à des mesuresde réduction des coûts .

Ces résultats interviennent quelques heures après que les autorités chinoises ont déclaré n'avoir détecté aucune trace de formamide dans les produits de l'entreprise, réfutant ainsi les allégations circulant sur les réseaux sociaux chinois selon lesquelles les couches Huggies contenaient cette substance toxique, ce qui avait nui aux ventes d' .

Voici plus de détails:

* L'action de la société, qui a également réaffirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 , a progressé de 3 % en pré-ouverture

* La société basée à Dallas prévoit un chiffre d’affaires net de 4,13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Elle prévoit un bénéfice ajusté de 1,70 dollar par action pour le trimestre, supérieur aux estimations de 1,59 dollar

* La société, qui devrait finaliser d’ici la fin de l’année l’acquisition de Kenvue KVUE.N pour un montant d’environ 40 milliards de dollars, a déclaré que ces résultats préliminaires « libéreraient le calendrier pour permettre la mise en œuvre d’activités liées à la finalisation de l’opération, notamment l’émission de dette »

* Cette mise à jour concernant l’enquête lève une incertitude importante pesant sur le titre, a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC.

* Kimberly-Clark publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre