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Kimberly-Clark propose des mesures correctives afin d’obtenir l’autorisation de l’UE pour l’acquisition de Kenvue
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 11:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.O a proposé des concessions afin de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre d'achat de 40 milliards de dollars sur Kenvue KVUE.N , fabricant du Tylenol, comme l'a révélé mercredi un document publié sur le site web de la Commission européenne.

La Commission européenne, qui est l'autorité de concurrence de l'UE, n'a pas fourni de détails sur ces mesures correctives, conformément à sa politique. Elle a repoussé la date limite pour rendre sa décision du 29 septembre au 13 octobre.

Elle devrait solliciter l’avis des concurrents et des clients avant de décider d’accepter ces concessions, d’en exiger davantage ou d’ouvrir une enquête approfondie d’une durée de quatre mois.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies est prêt à céder des actifs afin de répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence, ce qui devrait l’aider à obtenir l’autorisation à l’issue de l’examen préliminaire des autorités de régulation, ont déclaré la semaine dernière à Reuters des sources proches du dossier.

Le portefeuille de marques de Kenvue comprend le bain de bouche Listerine et les marques de soins de la peau Aveeno et Neutrogena.

Les autorités australiennes de la concurrence ont autorisé l'opération au début du mois, à condition que Kimberly-Clark cède les marques de produits d'hygiène féminine Carefree et Stayfree de Kenvue dans ce pays. La société américaine a obtenu une autorisation conditionnelle en Afrique du Sud le mois dernier.

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