Kimberly-Clark fait mieux qu'attendu au 3T avec une demande "résiliente"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a vu son activité stagner au troisième trimestre, avec une demande "résiliente" dans un contexte resté "difficile" marqué notamment par l'inflation et les droits de douane américains.

Le groupe attribue la résistance de son chiffre d'affaires (4,15 milliards de dollars, +0,1% sur un an) à l'introduction de produits innovants et pionniers et à ses efforts en terme de productivité.

Hors les conséquences de la cession de la division internationale des soins professionnels (IFP), son chiffre d'affaires a progressé de 2,5%.

"L'environnement opérationnel est resté dynamique mais nous avons continué à appliquer notre stratégie avec discipline et excellence", a commenté Mike Hsu, patron de Kimberly-Clark, cité dans un communiqué.

Le groupe, qui détient notamment les marques Cottonelle (papier toilette), Huggies (couches) ou Kleenex, affirme être parvenu à conserver sa part de marché mondiale malgré un contexte qui a "mis sous pression" les volumes dans l'ensemble de l'industrie des produits d'hygiène.

Le bénéfice net a néanmoins chuté de moitié (50,8%) à 446 millions de dollars, contre 907 millions un an plus tôt, en partie à cause de la cession des activités IFP et d'une charge de 62 millions de dollars dans le cadre du plan d'entreprise Transformation Initiative lancé en 2024.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,82 dollar contre 1,83 dollar un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait 1,75 dollar. Il anticipait aussi un chiffre d'affaires de 4,09 milliards et un bénéfice net de 589 millions.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Kimberly-Clark progressait de 3,24%.

Côté prévisions, il s'attend à une croissance d'environ 2% de son chiffre d'affaires hors éléments exceptionnels mais son chiffre d'affaires publié devrait pâtir en particulier d'un effet négatif des taux de change.

Il a confirmé ses attentes en terme de bénéfice d'exploitation à données comparables, actualisées à la hausse en fin de deuxième trimestre: progression comprise entre 1 et 5%.

Concernant sa société commune avec le fabricant de pâte à papier brésilien Suzano, "partenariat stratégique" annoncé en juin, Kimberly-Clark a estimé la finalisation à mi-2026.

Il lui a vendu une part majoritaire de ses activités liées à la fabrication de mouchoirs, pour un montant d'environ 3,4 milliards de dollars.