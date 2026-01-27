Kimberly-Clark en hausse après un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre

27 janvier -

** Les actions du fabricant de mouchoirs Kleenex Kimberly-Clark KMB.O ont augmenté de 1,3 % à 102,50 $ avant la mise sur le marché ** La société dépasse les prévisions de bénéfices du 4ème trimestre , grâce au contrôle des coûts et à la demande soutenue pour ses produits tels que les couches Huggies et les mouchoirs Kleenex

** Bénéfice par action ajusté de 1,86 $ au quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,81 $, selon les données compilées par LSEG

** Ventes nettes trimestrielles de 4,08 milliards de dollars, contre 4,09 milliards de dollars attendus par les analystes

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait croître à deux chiffres, contre une croissance de 3,1% estimée par les analystes

** KMB en baisse de 23% en 2025