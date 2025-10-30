Kimberly-Clark dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à la bonne tenue de la demande de produits ménagers de base

Le fabricant de couches Huggies Kimberly-Clark KMB.O a dépassé les estimations des analystes pour les ventes du troisième trimestre jeudi, les consommateurs lassés par l'inflation gravitant autour de ses produits de base abordables.

Les actions de la société, qui ont perdu près de 11% de leur valeur cette année, étaient en hausse de 2,4% avant la cloche.

L'inflation restant élevée, les consommateurs se sont tournés vers des produits de marque privée moins chers pour les articles de tous les jours tels que les produits d'épicerie et les serviettes en papier, laissant de côté les produits de marque plus onéreux.

L'entreprise de biens de consommation basée à Dallas a modifié les prix d'entrée de gamme et intégré des caractéristiques de ses produits haut de gamme dans des offres de niveau inférieur, afin de tenter de retenir les consommateurs soucieux de leur budget, comme l'ont déclaré les dirigeants en août.

Les volumes globaux de Kimberly-Clark ont augmenté de 2,4 % au troisième trimestre, tandis que les prix ont baissé de 0,2 % par rapport à l'année précédente.

Ses ventes organiques ont augmenté de 2,7 % en Amérique du Nord et de 2,1 % dans sa division internationale de soins personnels.

Au cours des deux derniers trimestres, le fabricant de mouchoirs Kleenex a mis en garde contre les droits d'importation américains élevés, en particulier sur les produits chinois , qui pèsent sur ses marges.

Sa marge brute ajustée s'est contractée de 170 points de base au cours du trimestre, pénalisée par des coûts plus élevés liés aux droits de douane, aux mesures de tarification et aux efforts visant à offrir une meilleure valeur dans l'ensemble de son portefeuille.

Kimberly a restructuré ses activités afin de contrôler les dépenses et de simplifier ses opérations. En juin, elle a conclu un accord de 3,4 milliards de dollars pour vendre une participation majoritaire dans son activité internationale de papier tissu au fabricant brésilien de pâte à papier Suzano

SUZB3.SA .

Elle a enregistré des ventes nettes de 4,15 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 4,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,82 $ par action sur une base ajustée, dépassant les estimations de 1,76 $.

La société s'attend à ce que la croissance organique des ventes en 2025 soit conforme à la croissance moyenne d'environ 2 % observée dans les catégories et sur les marchés où elle est en concurrence, ce qui représente un recul par rapport à ses prévisions du mois d'août, où elle prévoyait de surpasser ces indices de référence.