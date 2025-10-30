 Aller au contenu principal
Kimberly-Clark bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de mouchoirs Kleenex Kimberly-Clark < KMB.O > en hausse de 1,4 % à 118,48 $ avant le marché

** La société a dépassé les estimations pour le troisième trimestre, les consommateurs en proie à l'inflation s'étant tournés vers ses produits de première nécessité à prix abordable

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 4,15 milliards de dollars contre 4,12 milliards de dollars estimés - données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté de 1,82 $ par action dépasse les estimations de 1,76 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 11 % depuis le début de l'année

