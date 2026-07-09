Kia va rappeler environ 463 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon les autorités de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Kia America va rappeler 462 869 crossovers Telluride aux États-Unis, car le moteur du siège avant à réglage électrique risque de surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en marche, a déclaré jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

L'organisme de régulation a précisé quele moteur pouvait surchauffer en raison d'un bouton de réglage du siège électrique bloqué ou d'une réparation effectuée de manière incorrecte dans le cadre d'un précédent rappel, ce qui augmente le risque d'incendie.

Pour y remédier, les concessionnaires installeront gratuitement un ensemble de fusibles électroniques, a ajouté la NHTSA .