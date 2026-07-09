Kia va rappeler environ 463 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie

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Kia America procède au rappel de 462.869 véhicules Telluride aux États-Unis, car le moteur du siège avant à réglage électrique risque de surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en marche, a annoncé jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).