KIA RAPPELLE 295.000 VÉHICULES AUX ETATS-UNIS POUR RISQUES D'INCENDIE par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - Kia Motors annonce samedi le rappel de 295.000 véhicules aux Etats-Unis en raison de risques d'embrasement du compartiment moteur durant la conduite. Les concessionnaires inspecteront les compartiments moteurs pour vérifier la présence de fuites de liquides ou d'huile, procéderont à des tests et, si nécessaire, remplaceront les moteurs. Le rappel concerne des modèles Sorento de 2012-2013, des modèles Forte et Forte Koup de 2012-2015, des modèles Optima Hybrid de 2011-2013, des modèles Soul de 2014-2015 et des modèles Sportage de 2012. La semaine dernière, Kia et son affilié Hyundai Motors ont convenu d'une sanction civile record de 210 millions de dollars (173 millions d'euros) après que les autorités américaines de réglementation de la sécurité automobile ont déclaré qu'elles n'avaient pas rappelé 1,6 million de véhicules pour des problèmes de moteur en temps voulu. Les constructeurs automobile coréens ont accepté de donner leur accord après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré qu'ils avaient communiqué de manière inexacte certaines informations concernant les rappels. (version française Camille Raynaud)

