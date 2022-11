Ki’Leaft®, le nouvel actif de Berkem extrait de la feuille de kiwi

Un ingrédient innovant pour répondre aux besoins du marché cosmétique



Blanquefort (France), le 9 novembre 2022 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce que sa filiale Berkem, spécialiste français de l’extraction végétale, lance un nouvel actif, Ki’Leaft®. Il s’agit d’un extrait de feuilles de kiwi certifié cosmos 100% d’origine naturelle, upcyclé* et issu d’une production locale proche de l’usine d’extraction du Groupe Berkem, en Dordogne. Ki’Leaft® répond aux besoins du marché avec ses propriétés antioxydantes, raffermissantes, régénérantes et de renforcement de la fonction barrière de la peau.



« Fort de 30 ans d’expérience en extraction végétale, le Groupe Berkem, intégrateur de la chimie végétale, cherche sans cesse à être précurseur dans l’élaboration de solutions innovantes notamment dans le domaine de la santé, de la beauté et de la nutrition. Développer ce nouvel actif issu de l’upcycling* et présentant des propriétés remarquables vient répondre à la demande des clients - professionnels et grandes marques - de la cosmétique, tout en illustrant la stratégie de notre Groupe en matière de RSE. » indique Charlène Martin, Responsable Marketing, Groupe Berkem.



