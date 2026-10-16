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KFC choisit Coca-Cola comme fournisseur de sodas aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 17:11

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La chaîne de restauration rapide KFC YUM.N a signé jeudi un accord avec Coca-Cola KO.N , qui devient ainsi son partenaire pour les boissons dans ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à une relation avec PepsiCo PEP.O qui remontait à environ quatre décennies.

La perte de ce partenariat avec KFC, qui compte 3 718 points de vente aux États-Unis, pourrait constituer un revers pour PepsiCo, alors que le groupe s'efforce d'améliorer ses ventes de sodas dans le pays, tandis que son activité de snacks est confrontée à la hausse des prix et à une tendance vers des options plus saines.

La hausse des coûts vient également aggraver les inquiétudes de Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo, qui a déclaré au début du mois que la croissance et le retour à des marges rentables prenaient plus de temps que prévu.

Ce partenariat a vu le jour lorsque PepsiCo a racheté KFC dans le but de se développer dans le secteur de l'alimentation et des snacks. Bien que PepsiCo ait par la suite cédé KFC en 1997, l'entreprise est restée partenaire en boissons de sa société mère, Yum Brands.

“Cela donne tout simplement une mauvaise image de PepsiCo… quand on perd un partenaire de marque aussi prestigieux. Cela pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase”, a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.

“Il est très rare que deux géants d'un même secteur prennent des directions aussi divergentes”, a-t-il ajouté. Freedom Capital Markets détient des actions de Coca-Cola.

PepsiCo fait également l'objet d'une surveillance étroite de la part de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a révélé l'année dernière détenir une participation dans la société et lui a demandé de céder ses actifs peu performants et d'améliorer ses résultats en Amérique du Nord.

Yum Brands et PepsiCo viennent de renouveler leurs accords concernant les restaurants Taco Bell et KFC International, a déclaré à Reuters un porte-parole de PepsiCo. L'accord avec Taco Bell porte sur une durée de 10 ans, a-t-il précisé.

PepsiCo a conclu des accords de partenariat pour les boissons avec les chaînes de sandwichs Subway et Jersey Mike's Subs JMKE.N . L'entreprise gère également le comptoir de sodas chez Pizza Hut, qui a quitté le giron de Yum Brands cette année seulement et est passé de Coca-Cola à PepsiCo en 2011.

Les produits Coca-Cola seront disponibles dans les restaurants KFC aux États-Unis d'ici au printemps 2027, a indiqué la société. Les détails financiers de ce partenariat n'ont pas été divulgués.

Coca-Cola est un partenaire de longue date des chaînes de hamburgers McDonald's MCD.N et Wendy's WEN.O .

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information jeudi, citant des sources proches du dossier.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 10 afin de supprimer la mention selon laquelle PepsiCo aurait perdu le contrat avec Dunkin au profit de Coca-Cola)

* Les produits Coca-Cola seront disponibles dans les 3 718 restaurants KFC aux États-Unis d'ici au printemps 2027

* Les détails financiers du partenariat entre KFC et Coca-Cola concernant les boissons aux États-Unis n'ont pas été divulgués

* PepsiCo indique avoir renouvelé ses accords de distribution de boissons dans les restaurants Taco Bell et KFC International

par Juveria Tabassum

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