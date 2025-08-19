Keysight Technologies annonce des résultats trimestriels positifs et revoit à la hausse ses prévisions pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre, mettant en avant la robustesse de la demande de produits sur ses marchés finaux des communications, de l'automobile et des semi-conducteurs.

La société basée à Santa Rosa, en Californie, qui a été séparée d'Agilent Technologies A.N en 2014, fournit des logiciels de conception électronique, de test et de simulation, de l'instrumentation et des services connexes. Agilent faisait auparavant partie de Hewlett-Packard.

Les produits de Keysight comprennent notamment des oscilloscopes, des analyseurs de protocole et des multimètres numériques.

"(Nous) continuons à voir une demande solide et des engagements forts de la part des clients", a déclaré la directrice générale Satish Dhanasekaran.

Keysight prévoit une croissance de 7 % de son chiffre d'affaires et une augmentation de 13 % de son bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2025.

Elle s'attend également à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 1,37 et 1,39 milliard de dollars, et que le bénéfice ajusté par action soit compris entre 1,79 et 1,85 dollar.

Les analystes anticipent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,37 milliard de dollars au quatrième trimestre et un bénéfice ajusté de 1,81 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,35 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,32 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet.

Keysight a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,72 $ par action, dépassant les estimations des analystes de 1,67 $ par action.