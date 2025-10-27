Keysight en hausse ; Jefferies maintient sa couverture avec "hold" (conserver)

27 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N sont en légère hausse de 0,4 % à 170 $ en pré-commercialisation

** Jefferies prend en charge la couverture avec la note "hold", PT à 180

** La société de courtage note que si ses perspectives de croissance à long terme sont solides, la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de la hausse

** La société note qu'elle observe une croissance précoce induite par l'IA dans les communications filaires, avec une demande croissante pour ses outils logiciels qui permettent de tester virtuellement les composants des centres de données

** L'acquisition de Spirent augmente la portée du marché et les marges, en ajoutant une technologie de grande valeur et un potentiel de synergie des coûts - Jefferies

* Neuf des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 190 $ - données compilées par LSEG

** L'action a clôturé à 169,47 $, en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année à la dernière clôture