Keysight en hausse ; Jefferies maintient sa couverture avec "hold" (conserver)
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N sont en légère hausse de 0,4 % à 170 $ en pré-commercialisation

** Jefferies prend en charge la couverture avec la note "hold", PT à 180

** La société de courtage note que si ses perspectives de croissance à long terme sont solides, la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de la hausse

** La société note qu'elle observe une croissance précoce induite par l'IA dans les communications filaires, avec une demande croissante pour ses outils logiciels qui permettent de tester virtuellement les composants des centres de données

** L'acquisition de Spirent augmente la portée du marché et les marges, en ajoutant une technologie de grande valeur et un potentiel de synergie des coûts - Jefferies

* Neuf des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 190 $ - données compilées par LSEG

** L'action a clôturé à 169,47 $, en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

KEYSIGHT TECHNOL
169,530 USD NYSE +0,68%
