KEYRUS : Résultats semestriels 2025

Chiffre d'affaires : 170,2M€ -4,4% (variation organique* -3,0%)

Résultat opérationnel courant : 2,6M€

Résultat opérationnel : 14,7M€

Résultat net : 11,0M€

En millions d'euros S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 170,2 178,1 Résultat opérationnel courant 2,6 4,5 Résultat opérationnel 14,7 3,0 Résultat net 11,0 -1,7 Résultat net (Part du Groupe) 11,7 -2,3

Levallois-Perret, le 29 septembre 2025 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 29 septembre 2025 et a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2025.

Performance opérationnelle

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 170,2M€ pour le premier semestre 2025, en baisse de 4,4% par rapport au premier semestre 2024 (-3,0% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes décroît de 9,2% et celui du segment Mid-Market progresse de 8,7%.

La plupart des régions du segment Grands Comptes sont en décroissance, conséquence des réductions de budget des donneurs d'ordre confrontés aux tensions macro-économiques et à l'incertitude géopolitique. Seules les activités de Performance Management, de near-shoring en Europe, ainsi que celles de nos filiales israélienne et asiatiques ont été en croissance au cours du premier semestre 2025.

Comme annoncé le 18 juin 2025, le Groupe Keyrus a procédé à la cession de l'intégralité des parts détenues dans le capital des filiales en charge des activités CRO (Contract Research Organization), dédiées aux études cliniques des centres de R&D de l'industrie Pharmaceutique. Les activités CRO avaient réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 22,2M€ en 2024.

Les activités Mid-Market conduites par notre filiale Absys-Cyborg ont continué de progresser, la croissance du segment affichant 8,7% (identique à périmètre et taux de change constants) pour le semestre. La prise de commande est en hausse de 2,4% sur 12 mois glissants et la part de récurrence contractuelle continue sa progression, atteignant 60,9% du chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant du Groupe pour le premier semestre 2025 s'élève à +2,6M€ contre +4,5M€ au premier semestre 2024..

Grâce à la plus-value réalisée sur la cession du périmètre CRO Life Sciences, le résultat opérationnel du Groupe s'améliore de manière exceptionnelle à +14,7M€, contre +3,0M€ au premier semestre 2024.

Le coût de l'endettement financier est de 2,7M€ au 1 er semestre 2025, en baisse de 0,6M€ par rapport au coût constaté au 1 er semestre 2024. Cette évolution est due à la baisse des taux directeurs.

Après un exercice 2024 marqué par des variations de change très défavorables à l'euro, la monnaie européenne s'est stabilisée au premier semestre 2025, ce qui permet d'obtenir un résultat du change neutre au cours de la période. Par conséquent, l'impact des variations de change au premier semestre 2025 est quasi nul, contre une perte de 0,9M€ au premier semestre 2024.

En conséquence, le résultat net s'établit à 11,0M€ contre -1,7M€ au 30 juin 2024.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 48,4M€ contre 46,3M€ à la fin de l'exercice 2024.

Au 30 juin 2025, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses covenants bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel



Grands Comptes

Mid-Market

Total

En M€

S1 2025

S1 2024

S1 2025

S1 2024

S1 2025

S1 2024

Chiffre d'affaires

118,6

130,6

51,7

47,5

170,2

178,1

Résultat opérationnel courant

-0,9

1,5

3,5

3,0

2,6

4,5

Résultat opérationnel

12,3

0,1

2,4

2,8

14,7

3,0

Perspectives

Le contexte économique amène le Groupe Keyrus à gérer ses investissements et ses activités avec prudence.

Dans ce contexte, nous continuons à nous concentrer fortement sur la priorisation de nos investissements et l'optimisation de nos KPIs opérationnels sur nos deux segments de marché.

Au cours de l'exercice 2025, nous avons enrichi notre portefeuille de solutions innovantes et différenciantes, notamment autour de nos expertises en ‘AI-Ready Data' et en IA génératives, et nous entendons consolider notre stratégie de croissance externe.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2024) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2025). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

Utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

Ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

Retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2025, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2024 publié au chiffre d'affaires 2024 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 6 mois Publié 2024 178,1 Effets Périmètre Grands Comptes (0,4) Effets Périmètre Mid Market 0,0 Variations Taux de Change (2,1) 6 mois Organique 2024 175,6

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

_______________________________

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 2900 personnes et présent dans 28 pays sur 4 caontinents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

