Un avion d'Air China dérouté après l'incendie d'une batterie dans un bagage en cabine
information fournie par AFP 18/10/2025 à 12:05

Un Boeing 787-9 Dreamliner d'Air China à l'aéroport de Pékin, le 6 juillet 2025 ( AFP / WANG Zhao )

Un avion de la compagnie Air China a été dérouté sans encombre samedi vers Shanghaï après qu'une batterie rangée en cabine dans le bagage à main d'un passager a pris feu, a déclaré la compagnie aérienne.

L'incident s'est produit à bord du vol reliant la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, à l'aéroport international d'Incheon, près de Séoul, en Corée du Sud.

"Une batterie au lithium s'est enflammée spontanément dans le bagage à main d'un passager rangé dans le compartiment supérieur du vol CA139", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué publié sur le réseau social chinois Weibo.

"L'équipage a immédiatement géré la situation conformément aux procédures, et personne n'a été blessé", indique le communiqué, qui précise que l'avion a été dérouté vers l'aéroport international de Shanghai Pudong "afin d'assurer la sécurité du vol".

Une image prise par un passager et publiée par le média national Jimu News, affilié à l'État, montre des flammes dans un compartiment de rangement supérieur. On aperçoit également de la fumée noire et au moins un passager essayant d'éteindre l'incendie.

Selon les données du site Flightradar24, qui suit le trafic aérien dans le monde, le vol a décollé de Hangzhou à 09H47, heure locale (01H47 GMT). Il a effectué un demi-tour au-dessus de la mer, à peu près à égale distance de la côte est de la Chine et de l'île japonaise de Kyushu, avant d'atterrir à Shanghaï peu après 11H00, heure locale (03H00 GMT).

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

