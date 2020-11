KEYRUS : Keyrus prend une participation majoritaire dans Xiomega Consulting

Le Groupe Keyrus prend une participation majoritaire dans Xiomega Consulting pour renforcer ses activités de Conseil SI et de Transformation Digitale en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Levallois-Perret, le 12 novembre 2020 - Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Xiomega Consulting afin d'enrichir ses compétences en Conseil SI et Transformation Digitale.

Créé en 2014 à Lyon par 3 associés issus de grandes ESN, Xiomega Consulting accompagne les grands groupes et les ETI dans la transformation, l'intégration et l'évolution de leurs Systèmes d'Information au moyen de prestations de conseil, de direction de projet ou programme et d'AMOA.

Xiomega Consulting a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 3 M€ et compte une vingtaine de consultants. Le cabinet est spécialisé autour de 3 offres principales : ERP (Expertise SAP), Business Intelligence et Digitale. Xiomega Consulting possède un large portefeuille de clients internationaux dans de multiples secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, le luxe, le transport et la logistique, l'industrie mécanique, les énergies renouvelables et la grande distribution.

Xiomega Consulting bénéficiera d'une part, des expertises technologiques et de la forte empreinte data et digitale de Keyrus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des nombreux référencements du Groupe auprès de grands comptes français et internationaux.

« La culture de l'innovation associée aux expertises et au leadership de Keyrus apporte à Xiomega Consulting une nouvelle dimension stratégique et technologique en France et à l'international », déclare Yann Evano, Co-Fondateur et CEO de Xiomega Consulting. « Au travers de ce rapprochement, nous souhaitons offrir à nos clients une vision et une proposition de valeur inédite à l'heure de la convergence nécessaire des solutions ERP, Data et Digitales.

La complémentarité des savoir-faire des équipes de Keyrus et de Xiomega Consulting va créer des synergies immédiates, vectrices de plus forte valeur ajoutée pour nos clients de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

Par ce rapprochement, Keyrus poursuit l'objectif d'associer les expertises et les talents de Xiomega Consulting dans une chaîne de valeur complète qui lui permettra d'accélérer un positionnement unique autour de la « Digital Intelligence », en intégrant à la fois le Conseil, la Data et le Digital de manière transverse et sans couture.

« Partageant les mêmes valeurs d'excellence, de proximité client et d'esprit d'équipe, nous sommes ravis d'accueillir les collaborateurs et collaboratrices de Xiomega Consulting au sein de Keyrus», commente Eric Cohen, Fondateur & P-DG de Keyrus. « Au-delà de renforcer nos équipes Conseil, ce rapprochement permet à Keyrus d'enrichir ses offres et d'élargir ses capacités de gestion de projet et programme, compétences stratégiques sur les nombreuses transformations digitales en cours chez nos clients. »

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

o Data Intelligence

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

o Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

o Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

À PROPOS DE XIOMEGA CONSULTING

Créé en 2014, Xiomega Consulting est un cabinet de conseil, de pilotage de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans 3 domaines : ERP, Digital et Business Intelligence.

Depuis sa création, Xiomega Consulting intervient sur des missions à haute valeur ajoutée autour des Systèmes d'Information et des métiers - Finance, Supply Chain, Ventes/Marketing ... - de grands comptes internationaux de l'industrie, du transport, du luxe et des services.

Sa croissance s'appuie sur l'expertise de ses 23 consultants expérimentés et sur le succès de ses relations durables avec ses clients.

Plus d'informations sur : www.xiomegaconsulting.com

