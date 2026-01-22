KEYRUS : Keyrus acquiert Vuealta Holdings Limited, poursuivant ainsi son ambition stratégique dans le domaine de l'Intelligent Performance Management.

Levallois-Perret (France), Singapour – 22 janvier 2026

Keyrus Group , Leader international spécialisé dans les services de conseil et technologiques data et IA, annonce acquérir Vuealta Holdings Limited (Royaume-Uni).

Le groupe Vuealta est reconnu pour son expertise en gestion de la performance d'entreprise (EPM) et en planification connectée utilisant la plateforme Anaplan . Avec une équipe de plus de 30 spécialistes Anaplan principalement basés à Singapour, Vuealta est présent depuis plus de dix ans sur le marché asiatique et génère un chiffre d'affaires annuel de 4 millions d'euros. Cette acquisition représente une opportunité stratégique pour renforcer la présence de Keyrus dans la région Asie-Pacifique et pour étendre ses capacités de Delivery Anaplan.

Keyrus gère actuellement des équipes spécialisées EPM à Singapour, aux Philippines et au Vietnam , offrant des services de mise en œuvre, de soutien, de formation, d'intégration de données et de conseil. L'intégration de Vuealta accélère et étend ces capacités afin de servir les industries prioritaires de la région APAC.

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 2900 collaborateurs et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

CONTACTS

KEYRUS

karim.mulard-benjelloun@keyrus.com

Phone: +33.1.41.34.1000

contact-keyrus@keyrus.com