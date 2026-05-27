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information fournie par AOF 27/05/2026 à 09:05

(Zonebourse.com) - Dans le cadre de sa stratégie de gestion active de son portefeuille d'activités, Keyrus annonce être entré en négociations exclusives avec Deloitte Israel en vue de la cession envisagée des activités de Vision.bi, sa filiale israélienne spécialisée dans la data et l'analytics. Développée dans le cadre de l'expansion internationale de Keyrus dans les domaines de la data et de l'IA depuis 2011, Vision.bi dispose d'une expertise dans les solutions de data, d'analytics et d'intelligence artificielle, accompagnant des organisations de premier plan sur le marché israélien.

L'opération envisagée permettrait à Vision.bi de poursuivre une nouvelle phase de développement, tout en permettant à Keyrus d'accélérer l'exécution de sa stratégie mondiale centrée sur l'IA, les plateformes de données, la cybersécurité et les services de transformation de nouvelle génération fondés sur l'Agentic AI.

La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Des informations complémentaires relatives à l'opération et à sa logique stratégique seront communiquées lors de la réalisation définitive de la transaction.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 09:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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