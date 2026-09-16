KeyCorp relève son taux préférentiel après la décision de la Fed

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La banque américaine KeyCorp KEY.N a relevé mercredi son taux d'intérêt préférentiel, après que la Réserve fédérale a ajusté son taux d'intérêt de référence.