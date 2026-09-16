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KeyCorp relève son taux préférentiel après la décision de la Fed
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 21:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine KeyCorp KEY.N a relevé mercredi son taux d'intérêt préférentiel, après que la Réserve fédérale a ajusté son taux d'intérêt de référence.

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