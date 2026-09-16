KeyCorp relève son taux préférentiel après la décision de la Fed

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La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, les investisseurs ayant déchanté devant la fermeté du ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui laisse présager d'autres hausses des taux. Le Dow Jones a chuté de 1,21%, l'indice élargi S&P 500 a lâché
La banque centrale des Etats-Unis a relevé à l'unanimité ses taux d'intérêt afin de calmer l'inflation, une mesure opposée à ce qu'attendait Donald Trump en nommant Kevin Warsh à la tête de l'institution. La Réserve fédérale (Fed) n'avait plus relevé ses taux directeurs, ...
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information fournie par Zonebourse•16.09.2026•21:44•
Boeing rencontre davantage de difficultés que prévu pour stabiliser la production du 737 MAX à 47 appareils par mois, selon son directeur général Kelly Ortberg. Ces déclarations ont pesé sur le titre de l'avionneur américain, qui concède plus de 5% en séance suite ...
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Les Houthis ont fait état mercredi de nouvelles frappes saoudiennes au Yémen, après que Ryad a accusé les combattants pro-iraniens d'avoir mené une attaque de drone contre la ville sainte de La Mecque, ce qu'ils ont démenti. Ryad, allié du gouvernement yéménite ...
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