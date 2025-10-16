KeyCorp en hausse après l'augmentation de son bénéfice au troisième trimestre grâce à des revenus d'intérêts plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Le banque régional KeyCorp's KEY.N actions en hausse de 1,5% à 17,99 $ avant la mise sur le marché

** Le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de , grâce à des revenus d'intérêts plus élevés

** La banque affiche un revenu ajusté de 450 millions de dollars pour les activités poursuivies au troisième trimestre, contre 285 millions de dollars l'année précédente

** La marge nette d'intérêt s'est élargie à 2,75% au cours du trimestre, contre 2,17% l'année dernière

** L'action KEY a augmenté de 3,4 % depuis le début de l'année