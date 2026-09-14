KeyCorp en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions de KeyCorp KEY.N , établissement bancaire régional américain, progressent de 0,6 % à 21,98 dollars

** KEY table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires annuel d’environ 8 %, contre une prévision antérieure de 7 à 8 %

** Cette révision des prévisions s'explique par des perspectives plus favorables concernant la croissance des revenus issus des commissions

** Clark Khayat, directeur financier de KeyCorp, doit intervenir lors de la Barclays Global Financial Services Conference à 14 h 45 (heure de l'Est) (18 h 45 (GMT)

** "Nous nous attendons à ce que le titre réagisse positivement à court terme, car ces nouvelles perspectives de chiffre d’affaires sont favorables par rapport aux estimations consensuelles de 7,4 % pour 2026", déclare Matt Olney, analyste chez Stephens

** 11 des 20 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 9 "conserver"; objectif de cours médian: 25 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action KEY affichait une hausse de 5,8 % depuis le début de l’année