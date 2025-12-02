KeyBanc initie la couverture de Texas Pacific Land avec 'overweight' (surpondération)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** La société de courtage Keybanc initie une couverture avec la note "surpondération" pour la société de terres et de redevances Texas Pacific Land TPL.N , axée sur le Permien, et fixe l'objectif de prix à 1 050 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 23% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que les terres de la société se situent à l'endroit où les forages pétroliers et gaziers rencontrent les nouveaux projets de centres de données et d'énergie

** Il ajoute que TPL gère un modèle à faible intensité de capital, générant des redevances et des frais à mesure que les entreprises pétrolières et gazières forent, que les entreprises de transport et de stockage installent des pipelines et que les prestataires de services construisent des puits d'élimination sur l'ensemble de son empreinte de 882 000 acres.

** L'entreprise ajoute que TPL a activement développé des opportunités qui sont exposées, mais non limitées, aux industries du pétrole, du gaz et de l'énergie

** 3 des 3 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, le PT médian est de 996,1 $ - données compilées par LSEG ** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 22,8 % depuis le début de l'année