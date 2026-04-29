Kevin Warsh se rapproche de la tête de la Réserve fédérale après un vote clé
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 17:03
La nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale a franchi une étape décisive avec l'approbation de la commission bancaire du Sénat. Le vote, strictement partisan, a vu les 13 républicains soutenir le candidat, tandis que les 11 démocrates s'y sont opposés. Cette validation ouvre la voie à un vote final en séance plénière, dans une chambre dominée par les républicains, augmentant ses chances de confirmation à la tête de la banque centrale.
Cette avancée intervient dans un contexte économique et politique tendu, alors que la Fed s'apprête à rendre une décision de politique monétaire qui pourrait être la dernière sous la présidence de Jerome Powell. L'institution privilégie une approche prudente face à une inflation persistante, un marché du travail robuste et des tensions géopolitiques liées au conflit avec l'Iran, retardant toute baisse des taux. Cette stratégie a alimenté des désaccords prolongés entre Donald Trump et Jerome Powell sur l'orientation de la politique monétaire.
Parallèlement, une enquête pénale visant Jerome Powell et la Fed, portant sur des dépassements de coûts liés à la rénovation du siège de l'institution, a accentué les tensions. Cette procédure, que Powell estime politiquement motivée, a un temps compromis la nomination de Kevin Warsh, notamment en raison des réserves du sénateur Thom Tillis. Le retrait de l'enquête par le ministère de la Justice a finalement levé cet obstacle, permettant de sécuriser le soutien nécessaire à une probable confirmation par le Sénat.
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