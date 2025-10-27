 Aller au contenu principal
Kevin Ali, directeur général d'Organon, démissionne après une enquête sur les ventes de contraceptifs
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails sur l'enquête et de changements de direction dans l'ensemble du document)

Organon OGN.N a annoncé lundi que le directeur général Kevin Ali allait démissionner de son poste, après qu'une enquête interne sur les ventes de son implant contraceptif Nexplanon à des grossistes a mis en évidence des pratiques "inappropriées".

Les actions du fabricant de médicaments axés sur la santé des femmes ont chuté de23 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Un comité d'audit a constaté que certains grossistes américains avaient été invités à acheter plus de Nexplanon que nécessaire à la fin de plusieurs trimestres entre 2022 et 2025.

"Bien que les constatations faites à ce jour ne nécessitent pas de retraitement ou de révision des états financiers précédemment publiés, la société prend des mesures correctives pour améliorer ses contrôles financiers et remédier aux faiblesses matérielles", a déclaré Organon.

Les pratiques représentent moins de 1 % du chiffre d'affaires annuel consolidé pour 2022 et 2024, a déclaré Organon, ajoutant qu'elles ont permis de répondre aux prévisions et aux attentes externes en matière de chiffre d'affaires.

Ali a accepté de ne pas avoir droit à une indemnité de départ ou à des prestations de retraite liées aux actions dans le cadre de sa démission, a ajouté la société.

Il sera remplacé par Joseph Morrissey, actuellement vice-président exécutif et responsable de la fabrication et de l'approvisionnement, à titre intérimaire et avec effet immédiat.

Carrie Cox, présidente du conseil d'administration d'Organon, assumera des responsabilités supplémentaires en tant que présidente exécutive pour soutenir M. Morrissey, et la société a également entamé une recherche pour trouver un directeur général permanent.

M. Morrissey, qui a passé plus de quatre ans dans ses fonctions actuelles, est un ancien cadre de Merck qui compte plus de 30 ans d'expérience.

Organon a également déclaré avoir "mis fin à l'emploi de son responsable des affaires commerciales et gouvernementales aux États-Unis" à la suite de l'enquête.

La société a déclaré qu'elle avait l'intention de déposer ses documents pour le troisième trimestre dans les délais impartis.

L'offre BoursoBank