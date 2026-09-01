Keurig Dr Pepper va revendre sa participation dans Chobani pour 925 millions de dollars

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Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé mardi qu'elle allait revendre sa participation dans Chobani au fabricant de yaourts pour un montant de 925 millions de dollars, alors que le groupe de boissons procède à une réorganisationde ses activités à la suite de l'acquisition de JDE Peet's.

Voici quelques détails:

* Keurig cédera l'intégralité de sa participation dans Chobani pour 800 millions de dollars, ainsi qu'un site de production et un entrepôt situés à Allentown, en Pennsylvanie, pour 125 millions de dollars.

* L'entreprise procède à la réorganisation de son portefeuille depuis l'acquisition, en avril, du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's pour 18 milliards de dollars .

* Elle s'apprête également à scinder ses activités café et boissons en deux sociétés américaines cotées en bourse.

* Chobani a déclaré qu’elle investirait environ 1,2 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans cette usine, dans le but de produire un lait plus riche en protéines et moins sucré que le lait traditionnel.

* Le mois dernier, Keurig Dr Pepper a maintenu ses prévisions annuelles après que la forte demande pour ses marques de sodas et de boissons énergisantes lui a permis de dépasser les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre.