Keurig Dr Pepper sur le point d'avaler JDE Peet's

(AOF) - Keurig Dr Pepper, dont le titre recule de près de 3% en avant-Bourse, est sur le point de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire notamment des marques L'Or et Jacques Vabre. "Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour dessiner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus aimées au monde", s'est félicité le directeur général de JDE Peet's, Rafa Oliveira, dans ce même communiqué.

Keurig Dr Pepper a également annoncé que ce rachat, une fois bouclé, donnerait lieu à une scission du groupe en deux entités: d'un côté "Beverage Co." pour les boissons rafraîchissantes, et de l'autre "Global Coffe Co.", dans laquelle serait inclues les marques de JDE Peet's.

Tim Cofer, devrait prendre à terme la direction de la section Beverage Co., et le directeur financier du géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper et 7UP...), Sudhanshu Priyadarshi, prendrait celle de la section café.