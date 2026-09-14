Keurig Dr Pepper se distingue après des propos encourageants de BofA

Keurig Dr Pepper échappe à la tendance baissière ce lundi à la Bourse de New York après que les analystes de Bank of America se sont montrés optimistes quant aux effets du projet de scission du groupe américain. Celui-ci compte séparer ses activités dans le café de ses marques de sodas, dont Canada Dry et 7Up, au début de l'année prochaine.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, le titre du groupe de boissons progresse de 1,3% à 31,8 dollars, alors que le S&P 500 cède 0,6% au même moment.

Dans une note publiée aujourd'hui, BofA dit principalement voir du potentiel de création de valeur au sein de la division de boissons non alcoolisées, jugée la plus attrayante grâce à ses fondamentaux solides.

"Avec un chiffre d'affaires attendu autour de 13 MdsUSD cette année, l'entité est aujourd'hui bien plus forte qu'au moment du rapprochement de 2018 puisque la marque Dr Pepper a désormais dépassé Pepsi en termes de parts de marché aux Etats-Unis (pour désormais pointer à la place de numéro deux du secteur)", fait valoir la banque américaine.

La firme déclare maintenant s'attendre à ce que l'innovation opérée dans les gammes sans sucre et les différents arômes lui permette de générer une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires située autour de 5%.

Moins de promesses dans le café

BofA souligne que la marque Canada Dry se porte également très bien, tandis que les marques partenaires dans les boissons énergétiques tirent, de leur côté, profit de la solidité actuelle de leur segment.

Selon ses calculs, la branche pourrait ainsi bénéficier d'un potentiel de revalorisation autour de 31 USD par action.

De son point de vue, c'est de fait la division de café (L'Or, Jacobs, ....) qui reste confrontée aux principales interrogations en ce moment, qu'il s'agisse de la nécessité de trouver un DG permanent, de son profil d'endettement post-scission ou de la volatilité à attendre au niveau des cours mondiaux du café liée au phénomène météorologique El Niño.

BofA déclare ainsi s'attendre à ce que les facteurs ci-dessus pèsent sur la valorisation de la branche, que l'établissement financier évalue autour de 7 USD, soit un total de 38 USD pour Keurig Dr Pepper.

Pour mémoire, la banque d'affaires avait ajouté le titre Keurig Dr Pepper à sa liste de valeurs américaines préférées "US 1" au mois de juillet dernier, indiquant que le titre s'échange sur la base d'un ratio PER (cours/bénéfice) de 13x pour 2027, soit une décote significative par rapport à Coca-Cola (24x) ou PepsiCo (15x).

Sa recommandation est maintenue à l'achat.